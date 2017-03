Politie waarschuwt: ‘Deel niet zomaar foto’s van vermiste kinderen op Facebook!’

Geregeld verschijnt er een foto van een vermist kindje op Facebook, die door bezorgde familieleden en vrienden uit goede wil gedeeld wordt. Binnen de kortste keren is het bericht dan vaak al duizenden keren gedeeld en bekeken, wat in onze ogen een mooie daad met hopelijk positieve uitwerking is. Maar je kunt dit beter niet zomaar doen!

Waarschuwing

Een afdeling van de Canadese politie op Facebook waarschuwt voor het klakkeloos plaatsen en reposten van foto’s van vermiste kinderen. De reden? De politie schrijft dat niet alle kinderen die op internet verschijnen daadwerkelijk vermist zijn, maar opzettelijk onbereikbaar worden gehouden voor een bepaald familielid. Dit kan bijvoorbeeld zijn in situaties wanneer een ouder een contactverbod opgelegd heeft gekregen met het kind.

Verblijfplaats achterhalen

Door een foto van het kind met emotioneel bijschrift online te plaatsen, kan de ouder proberen tóch in contact te komen met het kind. Of deze manier gebruiken om achter de verblijfplaats van het kind te komen. Daarom is het heel belangrijk om altijd na te gaan of de bron van het bericht wel betrouwbaar is.

Bronnen checken

Officiële bronnen voor dergelijke berichten op Facebook zijn onder andere een officiële pagina van de politie, of een betrouwbare (nieuws)website of kwaliteitskrant. Pas als blijkt dat deze bronnen het bericht ook vermelden, kun je zorgeloos het vermissingsbericht delen.

