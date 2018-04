Ben jij gek op pizza? Dan is deze marathon écht iets voor jou

Eerder schreven we al over de Pizza Run in New York en nu kunnen we ook gewoon in ons eigen kikkerlandje meedoen aan deze marathon. En wel in Leiden.

Het is in principe een gewone ‘run’ van zes kilometer langs de grachten van Leiden, maar vooral het einde is verrassend smakelijk. Je krijgt namelijk een pizza als beloning. Als dat geen motivatie is om te rennen, weten wij het ook niet meer.

Pizza-run

Het is een initiatief voor de ‘pizza-run’ is van Fun Functional Fit samen met Pizzeria Karalis. Op vrijdag 11 mei vindt het hele gebeuren plaats, maar je moet je dan wel snel inschrijven. Er morgen maar dertig deelnemers meedoen en dat wil je niet mislopen!

