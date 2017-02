Pinspiration: holografische items als eyecatcher in huis

Met de nieuwste woontrend tover je je huis binnen no time om tot een waar disco-paradijs! De print die we allemaal in huis mogen halen als we mee willen gaan met de laatste trends, is namelijk de holografische print. En geloof ons, dat wíl je!

Het is dé oplossing om een beetje licht in de donkere dagen in huis te halen en de manier om je stemming in een handomdraai van somber naar vrolijk te krijgen. Je krijgt er per direct party feelings van en daarnaast staat het ook gewoon ontzettend leuk.

Je kunt deze trend zo groot of klein aanpakken als je zelf wilt. Van een bestekset met holografisch printje, tot een heuse stoel in alle kleuren van de regenboog. Een vaas of schaal voor op tafel in holografische uitvoering doet het ook altijd goed. En kussentjes zijn ook een goede optie… Je snap het – wij zijn fan! Wat vind jij van deze trend?