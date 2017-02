Pinspiration: Hangplanten voor een speels interieur

Het opleuken van je huis hoeft helemaal niet zo’n dure grap te zijn. Integendeel, een beetje sfeer creeëren doe je in een handomdraai. En dat zonder je halve maandloon er doorheen te jassen. Hoe dan? Simpel. Met hangplanten in vrolijke potten. Zo simpel kan ’t zijn. Maar doeltreffend is ’t zeker!

Dat planten sfeer maken wisten we al langer. Cactussen in huis is een ware trend, maar een woontrend voor 2017 is het ophangen van je groene vrienden in huis. Je kunt hierblij spelen met verschillende potten van verschillend materiaal, om de boel net een tikkeltje persoonlijker te maken. Varieer met potten van glas en aardewerk, en als je de creatieve geest te pakken hebt kun je zelfs je oude potten van een likje verf voorzien.

Welke hangplanten je dan moet aanschaffen? Natuurlijk kun je lekker ouderwets naar een bloemenwinkel gaan en je aldaar van advies laten voorzien. Maar als je online planten wilt bestellen (jij hippe vogel!), dan kun déze planten het beste inslaan: Hedera, Hersthoornvaren, Japhrolepis of bijvoorbeeld de Erwtenplant. De Lipstickplant mag je ook niet vergeten, al is het alleen maar om de briljante naam.

Wij zijn de minste niet, en dus hebben we heel veel inspiratie verzameld voor het decoreren van je huiskamer met hangplanten. Thank us later!