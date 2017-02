(P)inspiratie: Pillow talk

Wanneer je net verhuisd bent of simpelweg wel wat meer sfeer in huis wilt halen, kun je allerlei fratsen verzinnen om dit te bewerkstelligen. In de weer met verf, kwasten en behang lijkt dan vaak de enige en beste oplossing te zijn. Maar niets is minder waar! Want met een aantal vrolijke kussents, haal je budgetproof sfeer in huis!

Het leuke aan kussens is dat het ware sfeermakers zijn, waar je niet veel geld voor hoeft neer te tellen. Je kunt simpelweg oude kussens voorzien van een vrolijke en frisse nieuwe hoes, waarmee je bank een instant opfrissertje krijgt.

Door te spelen met kleur, krijgt je huis al gauw een compleet nieuwe look. Ben je fan van minimalistisch interieur? Dan kun je kiezen voor kussens in neutrale tinten en spelen met verschillende patronen in zwart, wit en beige. Meer voorstander van een kleurrijk optrekje? Dan kun je eindeloos variëren met pillows in allerlei kleuren, patronen groottes.

Om het een knus en interessant geheel te maken, is het een leuk idee om verschillende formaten kussens af te wisselen. Ook het combineren van verschillende materialen en stoffen is aan te raden, want zo oogt jouw verzameling kussens iets minder stijf.

Nog niet helemaal zeker voor welke look je wilt gaan? Wij verzamelden via Pinterest een aantal hele fijne inspiratiebeelden, zodat je een beetje af kunt kijken. Get inspired!

