Petra (34): ‘Ik hoop maar dat we niet worden betrapt.’

Petra (34): ‘Ik háát kerst. Echt, niet te doen, die zogenaamd gezellige feestdagen. Mijn man denkt er hetzelfde over. En daarom doen we dit jaar alsof we er niet zijn. We hebben tegen iedereen in onze omgeving gezegd dat we een weekje naar de Ardennen gaan, maar in werkelijkheid blijven we lekker thuis. Gewoon, om onder al dat verplichte gedoe uit te komen.

Het begint al bij de planning. We hebben twee kerstdagen te verdelen, en daarin moeten bezoekjes aan mijn familie en die van mijn man gepropt worden. Zijn ouders zijn gescheiden, dus dat betekent dat we apart naar zijn moeder én zijn vader en diens nieuwe vriendin moeten. Daarnaast wordt er verwacht dat we beide oma’s in hun verzorgingshuizen met een bezoekje vereren en wil mijn moeder altijd nog ‘even’ naar het graf van opa. In onze vriendengroep wordt er bijna elk jaar ook iets georganiseerd met kerst en dat vind ik een stuk leuker en relaxter dan die verplichte familiebezoekjes, maar óf we komen er helemaal niet aan toe, óf we zijn tegen die tijd zo uitgeput, sufgeluld en volgevreten dat ook die afspraak voelt als ‘moeten’. En van dingen moeten gaan mijn nekharen rechtop staan. Met veel passen, meten en discussiëren lukt het wel een schema in elkaar te draaien waarmee we iedereen die iets van ons verwacht tegemoet komen, maar elk jaar weer voelt dat als een militaire operatie en altijd heb ik tijdens die twee kerstdagen toch het gevoel dat ik tekortschiet. Als mijn oma na een halfuurtje koffiedrinken en kerstchocolaatjes eten met een beledigd gezicht: ‘ga je nu al?’ zegt, bijvoorbeeld. Of als mijn schoonmoeder ons compleet uithoort over wat de nieuwe vrouw van haar ex de dag ervoor op tafel zette en ik haar helaas niet kan vertellen dat de kip taai was of de soep nergens naar smaakte.

Een knus huisje

De rest van december vind ik hartstikke leuk. Ik hou van de winter, van de kou die in de lucht hangt en je uitnodigt weg te kruipen in je warmste wollen trui, van ochtendwandelingen maken in velden vol rijp, van de open haard aansteken als het halverwege de middag al begint te schemeren en van rode wangen krijgen van de warme chocomel met slagroom en een scheutje cognac. Maar die 25 en 26 december, daar zie ik weken van tevoren tegenop. En als ze om zijn, moet ik drie dagen bijkomen. Ben ik net weer bijgetrokken als we op 1 januari de hele meute weer langs kunnen om ze een gelukkig nieuwjaar te wensen… Het afgelopen jaar hebben mijn man en ik het zo druk gehad met werk, met een studie daarnaast, met vrijwilligerswerk en met een verbouwing, dat ik meer dan ooit opzag tegen het kerstgebeuren. Toen ik tegen mijn man zei dat ik dat het liefst helemaal zou overslaan dit jaar, vond hij dat een supergoed idee. Maar we weten ook dat we voor een enorme bak ellende in de families zorgen als we zeggen dat we gewoon echt geen zin hebben in die familiebezoekjes en ze een jaartje overslaan. Ik zie dat al uitgroeien tot een familievete en dat is het me ook niet waard. Dus dan moeten we maar op vakantie, bedachten we. Het enige probleem? Toen we bedachten waar we dan heen zouden willen – een knus huisje, liefst met open haard, met goed uitgeruste keuken om uitgebreid te koken, op een mooie landelijke plek waar we eindeloos kunnen wandelen en fietsen – trokken we al snel de conclusie dat wat we zochten niets anders was dan ons eigen, pas verbouwde huis. En dat we dus eigenlijk het allerliefste thuis willen blijven. En dat doen we dus. Stiekem. Onze families denken dat we een huisje in België hebben gehuurd, maar in plaats daarvan sluiten we ons een week op in ons eigen huis. Gordijnen dicht, open haard aan, poes op schoot, stapel boeken erbij, een koelkast vol lekkers om ons uit te leven in de keuken en eindelijk weer eens tijd om de laatste drie seizoenen van House of Cards te bingen. Alleen door de voorpret al is dit de beste kerst in járen. Nu alleen maar hopen dat we niet betrapt worden…’

Beeld: Istock