Pepsi brengt een nieuwe, winterse smaak op de markt

Nu het buiten sneller donker wordt, snakken we vaker naar een zoet tussendoortje. Onze favoriete smaak bij uitstek? Een lekkernij met gezouten karamel. Njam! Deze combinatie valt ook bij Pepsi in de smaak, want het colamerk lanceert speciaal voor de winter de Pepsi Salted Caramel.

Door de jaren heen zijn er al verschillende smaken aan cola toegevoegd, van vanille tot kersen. Maar nu gaat Pepsi nog een stapje verder, want speciaal voor de feestdagen brengt het merk de enige echte Pepsi Salted Caramel uit. Wij verzinnen dit niet.

Aparte combinatie

Of deze combinatie ook echt de moeite waard is, weten we nog niet zeker. Wat we wel zeker weten, is dat we dit drankje sowieso willen proeven. Lekker of niet. Helaas zal het nog even duren voor we deze smaak kunnen proeven, want de Pepsi Salted Caramel is voorlopig enkel en alleen als limited edition in Amerika te verkrijgen. Maar aangezien de cola met vanillesmaak zijn weg naar België heeft gevonden, ligt dit nieuwe drankje hopelijk ook snel in de Belgische winkelrekken. Fingers crossed!

Beeld: Pepsi