Penoza-fans, opgelet! De villa van Carmen van Walraven staat te koop

Penoza-fan én een goedgevulde bankrekening? De villa waarin de Van Walravens woonden, staat te koop. Prijs? Een kleine vijf miljoen euro.

Om in de villa in Vinkeveen te kunnen wonen moet je een bedrag van € 4.900.000 neertellen. Maar dan heb je ook wat: de villa bestaat uit onder andere twaalf kamers, drie badkamers, een jacuzzi, een stoombad, sauna, zwembad, dakterras en zelfs een motorboot.

Seizoen 3

Carmen (gespeeld door Monic Hendrickx) woonde met haar familie vanaf seizoen drie in de vrijstaande villa, waar heel wat ongure zaken plaatsvonden. Zo werden er personages vermoord en vormde het optrekje de thuisbasis voor iedereen die meewerkte aan de cocaïnehandel.

Bron: LINDAnieuws | Beeld: Funda