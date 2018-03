PaZen: deze Pasen doen we even helemaal niets

Een uitgebreid diner met de familie, de woonboulevard afstruinen of de dierentuin in. Het zijn allemaal ontzettend leuke dingen, maar je zou er deze Pasen ook voor kunnen kiezen om helemaal niets te doen.

We moeten al zoveel en als we er over nadenken zijn de feestdagen eigenlijk het moment bij uitstek om eens even rustig aan te doen. Alleen werkt dat in de praktijk vaak anders. We moeten uren in de keuken staan, cadeautjes kopen, een boom optuigen of in dit geval met Pasen tientallen eitjes in de tuin verstoppen. Het is ontzettend leuk en natuurlijk ook heel fijn om tijd met de familie te besteden, maar laten we proberen om nog iets meer van deze vrije tijd te genieten.

Rust

Zo kun je ervoor kiezen om eens niet naar een overvol pretpark, de dierentuin of een woonboulevard te gaan. Nee, blijf lekker thuis. Soms hebben we die momenten van rust gewoon even nodig, die momenten waarop niets moet. Waar er niemand om je heen is, behalve dan de mensen die jij heel graag om je heen hebt.

Balans

Je moet natuurlijk niets, maar zou er deze Pasen voor kunnen kiezen om het allemaal een beetje zen te houden. Je hoeft natuurlijk ook niet allebei de dagen stil te zitten, we hebben er niet voor niets twee.

Binnen blijven

Jouw tweede paasdag zou een mooie dag kunnen zijn te ontspannen. Blijf eens lekker wat langer liggen. Die wekker hoef je niet te zetten, vandaag hoef je nergens heen. Als we de weersvooruitzichten mogen geloven, wordt het maandag een druilerige dag, maar dat geeft niets! Blijf lekker binnen. Gemakkelijke kleding aan en een film op, een boekje erbij of iets anders waar je op een doordeweekse dag nou net even geen tijd voor hebt. Morgen kan het allemaal.

Bijkomen

Zo’n dag vol ontspanning is een enorme boost voor je fysieke en mentale gezondheid. Even de pas op de plaats en je kunt er de volgende dag weer tegen aan.

Keuze

Wat wordt het voor jou? Ga je op pad en wordt het een actief dagje of zeg je alles af, neem je even de tijd voor jezelf en kies je voor PaZen?

Tips

Wanneer je voor dat laatste kiest zijn dit nog wat ultieme ontspanningstips:

Doe een dutje

Wees je bewust van je ademhaling

Let niet op de tijd, verberg desnoods je klok of horloge

Maak geen planning

Neem een bad of warme douche

