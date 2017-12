Pas op: vanaf 12.00 uur weer code oranje

Nederland krijgt vanaf maandag 12.00 uur opnieuw te maken met code oranje, een waarschuwing voor gevaarlijk weer. Er is volgens het KNMI grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Weggebruikers wordt opgeroepen om hierop voorbereid te zijn.

Lees ook: De 9 grappigste tweets over de storm

Aan het eind van de ochtend trekt een gebied met flinke sneeuwval vanuit het zuiden het land binnen. Als eerste zijn de zuidelijke provincies Limburg, Noord Brabant en Zeeland aan de beurt. Daar geldt vanaf het middaguur code oranje.

Alle provincies

De sneeuw trekt gedurende de middag het land over in noordelijke richting. Vanaf 14.00 uur geldt code oranje voor alle provincies, behalve de drie noordelijke. In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe is code oranje vanaf 17.00 uur van kracht.

Zondag

Zondag gold al vrijwel de gehele dag code oranje. De ANWB verwacht voor automobilisten een drukke ochtendspits en een zeer zware avondspits. Weggebruikers moeten oppassen voor gladheid door bevriezing, sneeuwresten en vanaf maandagmiddag dus voor verse sneeuw.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: ANP | Beeld: Vincent Jannink (ANP)