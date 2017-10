Pak die koffers maar: op dit eiland kun je met katten knuffelen

Nu is er natuurlijk al een tropisch eiland waarop je de hele dag met puppy’s kunt spelen. Maar ook aan de kattenfans onder ons is gedacht. Er bestaat namelijk een plek waar je met wel 500 katten kunt knuffelen.

Lees ook: Op dit eiland kun je de hele dag met puppy’s spelen

Waar dan, horen wij je denken. Het is bij het kattenasiel Lani Cat Sanctuary op het eilandje Lanai. Dit is een van de Hawaïaanse eilanden, dus deze plek kun je met een gerust hart hemel op aarde noemen. Deze katten kunnen ook geadopteerd worden, maar elke dag gaat de sanctuary een paar uur open voor bezoekers. Dan mag er lekker geknuffeld worden met al deze pluizenbolletjes en ze overstromen met liefde en aandacht. Ook voor de katten zelf is het een waar paradijs trouwens, met verschillende hutten en bomen om lekker te kunnen spelen en tot rust te komen. Willen we!

Surprise! Sweet Sunday in the Sunshine with Hilary Duff & Son Luca. #hillaryduff #lanailions #savingcatsprotectingbirds #thanksforstoppingby #lovelanai Een bericht gedeeld door Lanai Cat Sanctuary (@lanaicatsanctuary) op 13 Aug 2017 om 2:51 PDT

Meowy Mahalo to the Barbaro family for visiting us today. Our 550 #lanailions are loving all the attention! #savingcatsprotectingbirds #catsofinstagram Een bericht gedeeld door Lanai Cat Sanctuary (@lanaicatsanctuary) op 27 Jul 2017 om 2:17 PDT

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: NSMBL | Beeld: Instagram & Shutterstock