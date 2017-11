Overnachten in een huis van legoblokjes? Hier kan het

Het vinden van dé perfecte overnachtingsplaats via Airbnb vereist flink wat tijd en doorzettingsvermogen. De keuze is oneindig! Maar mócht je binnenkort een reisje naar de Deense stad Billund op de planning hebben staan, hoef je niet langer te zoeken. Je kunt er namelijk overnachten in een huis van legoblokjes!

25 miljoen legoblokjes

In Billund werd het allereerste blokje van het wereldwijd populaire kinderspeelgoed gemaakt. En da’s dan ook precies de reden waarom deze Deense stad de trotse eigenaar is van het levensgrote Legohuis. Het huis bestaat uit maar liefst 25 miljoen (!) legoblokjes.

Overnachten

Begin oktober ging het huis open en konden toeristen het indrukwekkende gebouw vanbinnen bekijken. Maar nu heeft Airbnb de handen ineengeslagen met de bouwers en daarmee mogelijk gemaakt dat je er ook kunt overnachten. Maar dan moet je wel geluk hebben!

Alles van Lego

Je kunt dit bijzondere uitje namelijk winnen via de website van Airbnb. En die prijs wil je hebben. En wij ook. Je complete reisje zal in het teken staan van Lego – zo word je van het vliegveld opgehaald in een auto van Legoblokjes en slaap je ook in een bed van Lego. Hoe cool is dat?

Niet gewonnen? Too bad. Maar je kunt deze bijzondere creatie ook zónder prijs gewoon bekijken. Voor 27 euro heb je toegang tot het complete huis en kun je je urenlang vergapen aan al de bijzondere bouwsels van Lego.

