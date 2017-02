Alleenstaanden hebben ook nabestaanden

Ook als je geen partner hebt, zijn er nabestaanden. Denk daarbij aan je ouders, broers of zussen. Marloes (32) vertelt over haar overweging om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Wat als ík er ineens niet meer ben?

“Ik ben single en samen met mijn twee katten woon ik in een koopappartement. Ik heb een super leuke baan en kan me veroorloven om leuke dingen te doen. Goed bezig, dacht ik zo. Toch begon er iets aan me te knagen. Had ik alles zo wel goed voor elkaar? Een tennismaatje van me werd plotseling ernstig ziek. Gewoon een sportieve vent van net 40…en dat zette me aan het denken. Wat nu, als ik er ineens niet meer zou zijn? Gelukkig kwam hij er helemaal bovenop en hij tennist zelfs weer.”

Wat heb je toen ondernomen?

“Ik heb een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Die keert gewoon een bedrag uit aan mijn nabestaanden, zodat mijn ouders of mijn broer na mijn overlijden niet de Sjaak zijn. Ik wil niet dat zij moeten opdraaien voor de restschuld die op mijn appartement rust. En alle maandelijkse kosten die daarmee gepaard gaan. Zo kan ik dat voorkomen.”

Waarom zo lang gewacht?

“Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Een overlijdensrisicoverzekering is heel makkelijk online aan te vragen. En het kost me maar € 3,- per maand. Nu weet ik dat ik geen zorgen nalaat. Een fijn gevoel.”