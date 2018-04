Met het OV reizen? ‘Je saldo moeten opladen is bijna verleden tijd’

Nét niet meer kunnen inchecken in de tram, bus of trein omdat je saldo een paar cent te laag is, of je ov-chipkaart überhaupt niet kunnen vinden in het woud van pasjes in je portemonnee; bloedje vervelend. Binnenkort zijn die frustrerende momenteel wellicht verleden tijd. Er start namelijk een proef waarbij reizigers hun pinpas (de enige pas die je in ieder geval altijd bij je hebt) kunnen gebruiken om in en uit te checken in het openbaar vervoer.

Lekker makkelijk

Enkele grote banken, creditcardbedrijven en andere partijen bereiden een proef voor waarbij je met je bankpas of creditcard kan reizen. De bedoeling is dat bij het in- en uitchecken met een betaalkaart de reiskosten voortaan automatisch worden afgeschreven. De technologie werkt met de NFC-chip, die in alle (nieuwere) bankpassen zit.

Testfase

Volgens een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland, die meewerkt aan de voorbereidingen voor deze proef, is het vooralsnog de bedoeling dat de proef gaat plaatsvinden op het NS-traject Leiden – Den Haag en in Haagse trams van de HTM. “Dat is de insteek. Maar wij zijn nog in de voorbereidende fase, dus ik sluit niet uit dat er nog wijzigingen komen in de opzet ervan”, zegt de woordvoerder naar aanleiding van een bericht in het AD.

Landelijk, mits succesvol

De bedoeling is dat de pilot nog dit jaar van start gaat. ,,Als die succesvol is, dan betrekken we de gezamenlijke ov-bedrijven erbij en rollen we het initiatief landelijk verder uit”, aldus de woordvoerder.

Telefoon om mee te bellen

Het openbaar vervoer betalen met je mobiel lijkt voorlopig van de baan: dinsdag werd nog bekend dat een proef met smartphone-betalingen “volledig is mislukt”.

