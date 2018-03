Deze Oreo bowl maakt van je ontbijt gegarandeerd een feestje

Je kent misschien wel de ultiem gezonde poké bowls en smoothie bowls met allerlei zaden en bessen. Maar in het weekend wil je gewoon even heerlijk kunnen cheaten en daarom bestaat er nu ook de Oreo bowl.

En ja dat is dus net zo hemels als het klinkt. Deliveroo in Australië bedacht deze traktatie ter ere van Wereld Oreodag en deelde de bowls zelfs gratis uit als je bij een bepaald restaurant bestelde. Helaas dus nog niet in Nederland verkrijgbaar, maar misschien als we heel lief kijken wil iemand dit wel op de markt brengen. En anders is het met wat puzzelen ook vast wel zelf te maken.

Bron: Beautify | Beeld: Instagram