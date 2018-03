Oppassen: deze kamerplanten zijn giftig voor je huisdier

Hoe meer groen in huis, hoe beter, lijkt de laatste trend te zijn. Maar hoe trendy kamerplanten ook zijn, je huisdieren zijn niet even blij mee alle varianten. Sommige kunnen namelijk giftig zijn voor je hond of kat.

Een grote plant in de hoek van de kamer en een collectie aan cactussen in de vensterbank, op de bijzettafel en bovenop de kast: kamerplanten brengen niet alleen veel kleur, maar ook veel sfeer met zich mee. Als je huisdieren hebt, moet je echter uitkijken met de soort planten die je in huis haalt. De Amerikaanse woonblog Apartment Therapy zet een rij kamerplanten op een rij die giftig zijn voor je huisdier, en die konden we je natuurlijk niet onthouden:

1. Pothos

Dit plantje bevat naaldvormige kristallen – ook wel raphides genoemd – die bij je huisdier kunnen zorgen voor irritatie en verbranding van de lippen, tong en mond. Daarnaast kan je huisdier er overmatig door gaan kwijlen, en slikken moeilijker maken.

2. Gatenplant

Ook deze plant kan voor problemen zorgen wanneer je huisdier erin bijt. Net als de bovenstaande plant kan het leiden tot problemen met slikken en irritaties in de mond.

3. Klimop

Een klimop is niet alleen redelijk goed te onderhouden, maar staat ook nog eens hartstikke gezellig in huis. Maar zowel honden als katten kunnen ademhalingsproblemen kijken als ze de blaadjes inslikken. In het ergste geval zou het zelfs kunnen leiden tot verlamming, zo schrijft Apartment Therapy.

4. Crassula Ovata

Het fijne aan vetplantjes is dat je ze niet vaak water hoeft te geven. Vergeet je dat dus weleens, dan zijn dit de plantjes die je wél gemakkelijk in leven kunt houden. Zet ze alleen wel op een veilige hoogte, zodat je huisdier er niet bij kan; het kan namelijk zorgen voor een vertraagde hartslag wanneer je hond of kat erin bijt.

Bron: GVA.be | Beeld: iStock