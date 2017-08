Opnieuw sale bij Ryanair: boek nu de allergoedkoopste vliegtickets

Vorige week verblijdde Ryanair ons met supergoedkope vliegtickets naar bestemmingen in heel Europa. Was je er te laat bij? Dan hebben we goed nieuws voor je, want de vliegmaatschappij geeft opnieuw 20 procent korting op haar vluchten.

Eén miljoen

Barcelona, Krakau, Manchester, Dublin, Corfu, Ibiza: je kan er dankzij Ryanair voor een prikkie zitten. De low budget-vliegmaatschappij gooit maar liefst 1 miljoen stoelen in de uitverkoop. Er zijn zelfs al enkeltjes beschikbaar vanaf 11,99 euro!

Zie jij zo’n goedkope vakantie wel zitten? Klik hier om je ticket te boeken.Wees er snel bij, want de deals gelden alleen vandaag.

