Opluchting voor Howick en Lili: ze mogen in Nederland blijven

Howick (13) en zijn zusje Lili (12) mogen tóch in Nederland blijven, zo laat het ministerie van Justitie en Veiligheid vandaag in een verklaring weten. Bepaalde ‘actuele ontwikkelingen’ hebben ervoor gezorgd dat de uitzetting niet doorgaat.

Howick en Lili zouden vanochtend worden uitgezet naar Armenië, net als hun moeder vorig jaar, nadat de rechtbank in Amsterdam gisteren had bepaald dat hun uitzetting door mag gaan.

Zorgen over veiligheid

Gisteravond bleken de twee echter spoorloos te zijn verdwenen. Het was niet duidelijk waar de kinderen waren en of ze waren ondergedoken. De politie maakte zich zorgen over de veiligheid van de twee en riep Nederlanders op om naar ze uit te kijken.

Opvang in Armenië

‘In de zaak van de kinderen Lily en Howick heeft de Nederlandse overheid samen met de Armeense autoriteiten alles gedaan wat mocht worden verwacht om een solide opvang in Armenië te regelen. Armenië is een veilig land waar de kinderen met hun moeder kunnen worden herenigd’, aldus het ministerie.

Actuele ontwikkelingen

‘Actuele ontwikkelingen die zich in deze zaak de afgelopen uren hebben voorgedaan hebben er echter toe geleid dat het welzijn en de veiligheid van de kinderen niet meer voldoende kunnen worden gewaarborgd. De staatssecretaris heeft daarom, alles overwegend, besloten dat de kinderen in Nederland mogen blijven. De betrokken instanties doen er alles aan om te weten te komen of de kinderen nu veilig zijn en waar zij zijn.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP | Bron: Libelle