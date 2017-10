Opgelet: dit is dé absolute droomjob in Dubai

Op zoek naar een droomjob? Wij hebben er weer eentje voor je gevonden. Althans, als je van Dubai houdt en een beetje een vlotte babbel hebt. Dan zit je met deze vacature helemaal goed!

Dit is waar het om gaat. De Britse krant Coventry Telegraph kwam met een wel heel bijzondere vacature. Het gaat om het bedrijf Allsopp & Alssopp makelaars. Het bedrijf zoekt nieuwe makelaars met een vlotte babbel die niet vies zijn van een luxe leventje.

Het beste is dat de enige eis is dat je een kei bent in verkopen (en natuurlijk Engels spreekt). Het salaris is niet mis, de richtlijn is een schamele 200.000 euro per jaar. Daar kun je in je vrije tijd in Dubai prima van genieten lijkt ons zo.

Durf jij dit avontuur aan te gaan? Klik dan hier voor de vacature!

Bron: Her.ie Beeld: iStock