Opgebiecht: ‘Vanaf dag één heb ik een enorme crush op de meester van mijn dochters klas’

Sharon (36): ‘‘Wat zie jij er goed uit!’, zei een moeder op het schoolplein gisteren tegen me. ‘Dat was mij ook al opgevallen’, vulde een ander aan. ‘Je straalt! Wat is je geheim?’ Ik mompelde iets over een nieuwe crème en minder suiker eten, maar dat was natuurlijk gelul. Sinds dit schooljaar is begonnen, sta ik drie kwartier eerder op om er zeker van te zijn dat ik op mijn mooist op het plein verschijn. Vanaf dag één heb ik namelijk een enorme crush op de meester van mijn dochters klas.

Die eerste ochtend waren we laat. Ik moest weer even in het ritme komen van een peuter en een zesjarige aankleden en te eten geven, een lunchtrommel maken, gymspullen zoeken, twee kinderen op de fiets krijgen en op school komen. En dat allemaal alleen, want de vader van mijn kinderen heb ik sinds de jongste één jaar was niet meer gezien. Die besloot van de ene op de andere dag dat het gezinsleven hem te benauwend werd. Het verdriet van die break-up is inmiddels over, maar de logistiek van in je eentje een gezin runnen, blijft een uitdaging.

De deur van de school was dan ook al dicht toen ik die ochtend met een rood hoofd, een jengelende zoon en een huilende dochter die bang was dat ze straf zou krijgen het lokaal van groep drie kwam binnengerend. Er was nog één plek vrij in de kring en terwijl ik mijn dochter erheen duwde, wierp ik voor het eerst een blik op de nieuwe meester.

Wauw! Ik moest mijn best doen om gewoon door te lopen en niet met open mond te blijven staren naar deze ongelooflijk leuke man, met zijn rossige krullen, felblauwe ogen en geruststellende lach. ‘Hallo, jij bent vast Lynn!’, zei hij tegen mijn dochter, terwijl hij op haar afstapte. ‘Ben jij soms een prinses? Prinsessen komen ook altijd als allerlaatste binnen…’ Een grote lach brak door op het eerder nog zo sippe gezicht van mijn meisje. Ik begon me al te verontschuldigen, maar dat wuifde meester Frank weg. ‘Geeft niet, mijn bed lag eigenlijk ook nog veel te lekker vanmorgen, hoor.’ Ik voelde mijn wangen rood worden. Wát een leuke man!

De rest van de dag was ik compleet van mijn stuk. Ik kon ook niet wachten tot ik mijn dochter weer van school kon oppikken. Dat viel niet tegen: aan het eind van de dag bleek Frank nog minstens even charmant als die ochtend. En ik nog net zo onder de indruk. Met als gevolg dat ik sindsdien iedere avond voorafgaand aan een schooldag al aan het bedenken ben wat ik morgen aantrek als ik mijn dochter naar school breng. Een outfit die mijn figuur goed doet uitkomen, maar natuurlijk niet té sexy, want het blijft een schoolplein. Ik verzin allerlei redenen om bij mijn dochter in de klas te blijven hangen, om maar een glimp van hem op te kunnen vangen. Ook ben ik leesmoeder geworden, iets wat eigenlijk totaal niet in mijn toch al te drukke schema past, maar op die ene dag in de week dat ik vrij ben, kan ik me nu gewoon niets beters voorstellen dan een paar extra minuutjes Meester Frank. Eigenlijk is het supergenânt, ik lijk wel een puber. En Frank? Die is altijd ontzettend aardig en neemt alle tijd. Maar als ik eerlijk ben: dat doet hij bij de andere ouders ook. Ik voel dan ook weleens een beetje jaloezie opborrelen als ik zie dat hij gezellig met een andere moeder staat te kletsen. Maar ik weet ook wel: deze verliefdheid heeft geen toekomst. Iets beginnen met de leraar van je dochter is not done en iets beginnen met de moeder van een van je leerlingen al helemaal niet. Dat gaat dan ook niet gebeuren, het blijft bij deze crush. Maar dat maakt niet uit. Ik hoef niet lang en gelukkig te leven met hem. Voor nu geniet ik al enorm van het feit dat er weer eens iemand mijn hart sneller doet kloppen. En dat het anderen opvalt dat ik er zo goed uitzie, is alleen maar mooi meegenomen.’

