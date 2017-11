Opgebiecht: ‘Ik viel als een blok  voor zijn broer’

Ilsa (27): ‘Iedereen weet dat mannen (en vrouwen ook trouwens) er in het echt meestal minder goed uit zien dan op hun Tinderfoto. Meestal, want ik trof een man die in real life nóg lekkerder was dan zijn foto’s deden vermoeden. Toen ik vorige winter naar rechts swipete bij de foto van een woest aantrekkelijke jongen die nonchalant lachend een flesje water omhooghield, had ik niet verwacht dat hij hetzelfde zou doen bij mijn foto.

Lees ook: Opgebiecht: ‘Ik trek dat ivf-traject niet meer’

Ik was dus blij verrast toen bleek dat Stefan en ik een match waren en hij ook nog eens meer te zeggen had dan alleen een subtiele of minder subtiele hint naar seks. Toch hield ik de boot een beetje af toen Stefan voorstelde elkaar te ontmoeten. Ik was bang dat hij in het echt tegenviel. En zo niet, dan kon ik me niet voorstellen dat zo’n mooie jongen interesse in mij had. Maar Stefan hield vol en ik zwichtte: op kerstavond spraken we af om wat te drinken in de stad. Toen ik kwam aanlopen, zag ik hem al staan bij zijn fiets, voor het café waar we hadden afgesproken. Ik schrok: in het echt was hij veel knapper dan op de foto! Wat zou hij denken als hij me zag? Ik had mijn charmantste foto’s op Tinder gezet, misschien viel ik nu tegen… Maar als dat al zo was, liet Stefan dat niet blijken. Hij begroette me enthousiast en al snel zaten we achter een biertje.

Gezellig was het die avond zeker, maar om nou te zeggen dat ik zwaar de kriebels had? Nee. Daarvoor waren we te veel op zoek naar gespreksstof en begrepen we elkaars grapjes net iets te vaak niet helemaal. Niet dat dat me veel kon schelen: ik zat daar met de lekkerste gozer die ik in tijden was tegengekomen en ik had wel zin in een avontuurtje. Dus ik liet me van mijn flirterigste, charmantste kant zien en al snel zaten we op de fiets naar mijn huis onder het mom van ‘een kopje thee doen’. Die thee is natuurlijk nooit gezet, daar hadden we het te druk voor. En waar het qua gesprek af en toe stroef liep, bleken we in bed een gouden match. Ik had nog nooit meegemaakt dat het vanaf de eerste keer vuurwerk is met iemand, maar Stefan en ik hadden een megaklik tussen de lakens. We voelen elkaar zó goed aan, seks met hem is anders dan ik ooit heb meegemaakt. En dat geldt voor hem ook, dus bleven we elkaar zien. Niet dagelijks, soms niet eens wekelijks, maar wel vaak. En dat het nooit meer dan seks en een beetje gezelligheid en warmte zou worden, wisten we zelf ook wel. Ideaal, toch?

Dat was het, ja, tot ik me twee weken terug liet verleiden een keer met Stefan mee te gaan naar een uitje waar hij geen zin in had. Die dag ontmoette ik Stefans tweelingbroer, over wie hij me al vaker had verteld. Hij en Jeroen lijken sprekend op elkaar: allebei dezelfde groene ogen, hetzelfde dikke, zwarte haar, dezelfde jongensachtige lach en dezelfde licht-slungelige houding. Maar innerlijk zijn de mannen verschillend. Waar Stefan extravert, relaxed maar ook lui is, is Jeroen een kat-uit-de-boom-kijker. Maar wel een die álles ziet en meteen voor je klaarstaat als dat nodig is. En hij heeft een heerlijk cynisch gevoel voor humor, precies waar ik van hou. Toen ik die dag met hem aan de praat raakte, voelde ik de kriebels die er bij Stefan nooit geweest waren. En ik moet me wel heel sterk vergissen als hij niet ook iets voelde. De spanning tussen ons was zo aanwezig dat-ie volgens mij nog net niet knetterde in de lucht. Ook Stefan had het door. Die sloeg de hele tijd zijn arm om me heen en grapte tegen zijn broer: ‘Je pakt toch niet mijn meissie af?’ Stonden we daar alle drie ongemakkelijk te lachen. Sinds die dag houd ik de boot af als Stefan me belt, want het is voor mij duidelijk: ik ben tot over mijn oren verliefd op Jeroen. Hij is voor mij het perfecte plaatje: lief, grappig en vreselijk knap. Maar hoe kan ik het aanleggen met de tweelingbroer van de man met wie ik al bijna een jaar het bed deel?’

Ook iets op te biechten? Stuur dan een mailtje naar flair@sanoma.com.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome