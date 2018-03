Opgebiecht: ‘Ik heb spijt van de seks met mijn homovriend’

Elke week onthult een lezeres haar diepste geheim.

Sanne (26): ‘Was het maar nooit gebeurd. Mijn vriendschap verpest door één avondje avontuur en nieuwsgierigheid. Ik zou willen dat ik het ongedaan kon maken, dat ik terug in de tijd kon gaan om onze afspraak van dat weekend af te zeggen. Maar dat kan niet en daarom zal ik ermee moeten leren leven dat mijn mooiste vriendschap nooit meer hetzelfde zal zijn.

Mees en ik zijn beste vrienden sinds we op de middelbare school naast elkaar belandden bij wiskunde. Ik snapte er de ballen van en onze leraar was nogal een norse man. Onzeker als ik was in die tijd haalde ik nog liever voor ieder proefwerk een 2, dan dat ik een vraag stelde in de klas. We kenden elkaar verder niet, maar Mees – voorzien van een flinke rekenknobbel – zag me worstelen met de opgaven en stelde na een paar weken voor om me te helpen. Eerst alleen in de klas, later gingen we samen leren voor proefwerken en zo ontstond er een intense vriendschap.

Ik was een laatbloeier, pas toen ik vijftien was, werd ik voor het eerst ongesteld. Ook kreeg ik plots borsten en heupen, en niet zo’n beetje ook. Jongens zagen me opeens staan en ik hen ook. Dat was voor het eerst dat ik merkte dat Mees en ik nog meer gemeen hadden dan alleen onze humor en onze liefde voor horror en science fiction: we vallen allebei op mannen. Hij had het nooit over meisjes, maar vond het duidelijk wel interessant om met mij naar jongens te kijken. ‘Ik moet toch zeker weten dat je iets leuks uitzoekt,’ zei hij dan. Ik vroeg niet verder, dacht dat hij er zelf wel mee zou komen als-ie er klaar voor was. En dat was Mees in de zomer voor ons eindexamenjaar. ‘Ik moet je iets zeggen,’ zei hij toen we ’s avonds in een meertje in de buurt aan het zwemmen waren. ‘Ik wil het al heel lang vertellen, maar ik vind het eng en ik weet nu ook niet hoe.’ ‘Je hoeft het niet te zeggen,’ antwoordde ik. ‘Ik weet het al.’ Van opluchting kwamen de tranen.

Jaren gingen voorbij. We gingen allebei in een andere stad studeren, verhuisden en vonden leuke banen. En hoewel we elkaar niet meer iedere dag zagen, veranderde dat niets aan onze band. We spraken elkaar via de app nog steeds de hele dag door en Mees bleef een van de belangrijkste personen in mijn leven. En áls we tijd hadden om elkaar te zien, dan was het als vanouds. Vorige maand hadden we weer eens een weekend samen. Hij kwam naar mij toe, we keken slechte horrorfilms, dronken wijn en praatten tot diep in de nacht. Zoals gewoonlijk over álles. Ik weet niet hoe we erop kwamen, maar opeens hadden we het over wat we ooit nog weleens wilden proberen in bed. Ik had het nog nooit anaal gedaan en vroeg Mees, die daar wel ervaring mee had, hoe dat dan voelde. Hij vertelde dat hij wilde weten hoe het was om met een vrouw te vrijen. En, nou ja, je voelt hem al aankomen… Toen leek het een goed idee. We konden elkaar helpen!

‘Het was zo vertrouwd, zo lief en vol lust tegelijkertijd’

Het ging allemaal vanzelf. En het ging veel verder dan wat ‘wederzijds experimenteren’.Ik weet niet of het kwam door de wijn, of doordat we elkaar door en door kennen, maar het voelde voor mij absoluut niet als ‘gewoon seks’. Het was zo vertrouwd, zo lief en vol lust tegelijkertijd. Het voelde echt als ‘making love’. Met Mees vrijen was verreweg de beste seks die ik in jaren heb gehad en nu kan ik het gewoon niet meer uit mijn hoofd zetten. Ik kan hém niet uit mijn hoofd zetten. Alles is veranderd: onze gesprekken lopen nu stroef. Ik denk over alle berichtjes die ik hem stuur drie keer na, vraag me constant af wat hij denkt en wat hij van mij vindt. Het is niet te stoppen, hoe hard ik dat ook probeer. Ik ben verliefd, ik kan het niet meer ontkennen.

En hoewel de herinneringen aan die nacht me ergens heel blij maken, voel ik me vooral verdrietig. We zijn al zo lang elkaars beste vrienden en ik ben bang dat het nooit meer hetzelfde wordt. Dat we met die ene nacht, dat wat er tussen ons was voor altijd hebben verpest…’

Beeld: IStock