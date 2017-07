Op zoek naar een baan? Zó verklaar je de ‘mom years’ op je cv

Het zogenaamde ‘gat op je cv’ na een zwangerschap, kan soms nog weleens tegen je werken. Terwijl je geen vakantie van een paar jaar hebt ingelast en juist ontzettend druk was met luiers en flesjes. Sommige studies raden aan om het onderwerp direct aan te snijden tijdens een sollicitatie, maar je kunt het ook op een subtielere manier aanpakken. Hoe? Door onderstaande tips toe te passen. Je kunt het!

Ga geen grappen maken

Het is misschien verleidelijk om banen als ‘momager‘ of ‘chef familie’ op je CV te zetten, maar dit kun je toch echt beter achterwege laten. Grappig, maar niet echt strategisch.

Organiseer je CV op categorie en niet op chronologische wijze

Vaak werk je je CV van boven naar onder af; beginnend bij je eerste baan tot je meest recente werk. Maar wanneer je er een paar jaar tussenuit bent geweest in verband met zwangerschap en het opvoeden van je kinderen, kun je beter kiezen om je werkervaring op categorie te ordenen. Zo valt een ‘gat in je CV’ iets minder op, en zul je juist jouw werkervaring eerst laten opvallen.

Netwerk alsof je nooit weg bent geweest

Natuurlijk is het heel spannend om van de luiers terug in de zakelijke wereld te stappen, maar maak toch gebruik van je netwerk! Nodig oud-collega’s uit voor een kopje koffie, ga lunchen met je vorige opdrachtgevers en ga bijvoorbeeld naar interessante lezingen en meetings. Laat zien dat je nog steeds bezit over jouw kwaliteiten. Je kunt op die manier zomaar in contact komen met potentiële werkgevers, of plots de gouden tip krijgen voor een baan die op jouw lijf geschreven is.

Straal zelfvertrouwen uit

We snappen echt wel dat je met bibberende beentjes en klotsende oksels naar je eerste sollicitatiegesprek zult gaan. Die dingen blijven nou eenmaal doodeng. Maar laat dit niet zien! Straal zelfvertrouwen uit en wees duidelijk en krachtig over waarom je een aantal jaar gestopt bent met werken. Zoals Kate Moss zei: ‘Never complain, never explain.’ Leg jouw situatie uit in enkele zinnen, en vertel daarna gelijk hoeveel zin je hebt om weer te gaan werken. Jouw enthousiasme zal dan veel belangrijker zijn dan de aantal jaren die je gemist hebt op de werkvloer.

Go get ‘em, tiger!

