Pas op: het kluisje in je hotelkamer is niet altijd even betrouwbaar

Je paspoort, vliegtickets en ga zo maar door: als je op vakantie gaat, moet je een hoop meenemen. En het zijn allemaal dingen waarvan je geen zin hebt om ze mee te zeulen zodra je de hotelkamer verlaat. Hup, in het kluisje ermee; da’s de handigste én veiligste plek om de spullen in op te bergen.

Althans, dat wordt altijd gedacht. Je kunt immers zelf de code instellen en zolang je die tegen niemand vertelt – en geen 1234 als code neemt – zijn je spullen veilig, zou je denken. Helaas blijkt niets minder waar, zo ontdekte de Amerikaanse Brad Reid.

Standaard code

In een video vertelt hij dat hij zelf een keer op vakantie was en zijn spullen in de kluis had gelegd. Zijn code was hij vergeten, waardoor hij het kluisje niet meer open kreeg. Met dit vervelende nieuws ging hij naar de receptie, waarna een van de medewerkers hem vertelde dat er een standaard code op de kluisjes zit waarmee je ze altijd open krijgt. Ook als de code ‘veranderd’ is. Die standaard code is 000000 en het is dus handig om deze altijd van tevoren even te testen voordat je je waardevolle spullen erin legt. Better safe than sorry!

