Op deze verrassende manier kun je aardappelpuree veel langer warm houden

Nu de dagen korter worden, krijgen we steeds meer zin in traditionele wintergerechten zoals stamppot of aardappelpuree. Deze eten we het liefst gloeiend heet, zodat de damp nog van de puree afkomt als het op ons bordje wordt geschept. Maar hoe zorg je ervoor dat het niet zo snel afkoelt en de puree warm blijft – zelfs als je nog een tweede portie wilt opscheppen?

Stap 1: Maak de puree een dag van tevoren

Dat klinkt raar, maar is ontzettend handig! Maak het hele gerecht de dag voordat je het op tafel wilt zetten, doe het in een afgesloten bakje en bewaar de puree in de koelkast.

Stap 2 Doe de puree in de magnetron, nét voordat je aan tafel gaat

Hierdoor wordt de puree in no time warm, of liever gezegd: gloeiend heet. Het kan zelfs een paar uur duren voor de puree compleet is afgekoeld!

Hoe dan?

Je zou denken dat je het gerecht het beste een uurtje voor je aan tafel gaat kunt maken. Maar doordat je dan in de weer gaat met het toevoegen van allerlei ingrediënten en deze door de puree roert om het op smaak te brengen, roer je er tegelijkertijd ook koude lucht in. Wanneer de puree al helemaal op smaak is gebracht en te wachten staat in de koelkast, hoef je het alleen nog maar op te warmen in de magnetron en níet meer te roeren! Hierdoor houdt de puree de warmte veel langer vast.

Zo simpel kan het zijn. Smakelijk!

