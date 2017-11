Op deze plek kun je beter nóóit een piercing zetten

We houden wel van een piercing hier en daar, en er is niks mis met wat blingbling. Toch is er één piercing die je maar beter nooit laat zetten: de snake bite.

Lees ook: Bizarre beautytrend: massaal aan de nagelpiercings

Piercings in je oren, je neus, je navel, enzovoort zijn allemaal geen probleem. Je moet natuurlijk voorzichtig blijven met ontstekingen, maar je gezondheid loopt geen gevaar. Er is maar één piercing die écht schadelijk is voor je lichaam en dat is de zogenaamde snake bite.

Spieren

De snake bite is een soort tongpiercing. Het lijken twee aparte piercings in het puntje van je tong, want je ziet slechts twee bolletjes, maar eigenlijk is het één staafje door de tong. Professioneel piercer T.J. Cantwell van Studio 28 weigert de piercing te zetten. ‘Het is bijzonder gevaarlijk‘, vertelt T.J. aan Bustle. ‘Het verbindt de twee belangrijkste spieren in je tong, waardoor je die niet meer apart kan bewegen’.

Litteken

Het is bovendien ook heel slecht voor je tanden. ‘De piercing schuurt voortdurend tegen de binnenkant van je tanden’, aldus T.J. ‘Daardoor beschadig je je tandvlees en gaan je tanden op den duur afbreken. Door die wrijving is de kans ook groot dat de piercing gaat verschuiven of ontsteken, en dat laat een heel lelijk litteken na.’ Hmm, dan toch liever nog een gaatje erbij in ons oor.

#VenomPiercing #SnakeBiteTonguePiercing #SmilePiercing #TonguePiercing #Bodypiercier #BodyArt #BodyModification #GrooveTattoo 😋 A post shared by Phil, 23 (@no.nsense) on Mar 19, 2015 at 4:52am PDT

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome