Hier letten stewardessen op als je het vliegtuig in stapt

Bekend beeld voor de vliegende vakantieganger: het welkomstcomité van stewardessen en stewards bij het boarden. Wist je dat ze meer doen dan alleen vriendelijk groeten? Ze doen ook een uitgebreide screening van de passagiers.

Aan Marie Claire vertellen twee stewardessen waar ze altijd op letten als passagiers het vliegtuig betreden. Dronken reizigers worden sowieso onderschept. ‘De eerste indruk is in de meeste gevallen ook juist en we weigeren om passagiers toe te laten die voor gevaar kunnen zorgen.’ Maar er wordt op nog meer dingen gelet.

Hoe fit je eruitziet

Er wordt niet gekeken of je eventueel een marathon zou kunnen rennen bij aankomst, maar er wordt welgelet op je fysieke gesteldheid. Waarom? Zo kunnen ze checken of je eventueel inzetbaar bent in het geval van een noodsituatie.

Of je een zenuwachtige indruk maakt

Stewardessen hebben het meteen in de gaten als je je niet goed voelt, zenuwachtig bent of een verdachte indruk maakt. ‘Ik zie heel vaak passagiers die erg zenuwachtig zijn en dus even een praatje nodig hebben om zich zo wat meer op hun gemak te voelen.’ Door middel van zo’n kort praatje proberen stewardessen mensen met vliegangst gerust te stellen.

Of je geen verboden smokkelwaar meeneemt

We hebben het hier niet over gevaarlijke stoffen, want die zijn natuurlijk al niet door de security gekomen. Maar als je bijvoorbeeld tax free een flinke voorraad alcohol hebt ingeslagen en die stiekem mee wilt nemen het vliegtuig in, is de kans groot dat je flessen alcohol onderschept worden. En nee, hier scoor je geen punten mee bij de stewardessen. Niet doen, dus!

Bron: Grazia, Marie Claire