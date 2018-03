Op déze datum opent de eerste Japanse karaokebar van Amsterdam

Tijd om al je vriendinnen bij elkaar te roepen! Er is namelijk nóg een reden gekomen om te stappen in de hoofdstad, namelijk Duke of Tokyo: de eerste échte Japanse karaokebar van Amsterdam. Op maandag 23 april opent de nieuwe hotspot en kun je er naar hartelust zingen.

Ben je gek op karaoke maar wil je liever niet dat iedereen – naast je vriendinnen – kunnen meegenieten van jouw zangkunsten? Of wil je gewoon genieten van een Japans biertje zónder de microfoon in handen te nemen? Dan ben je bij Duke of Tokyo aan het juiste adres.

Booths

Bij de nieuwe karaokebar kun je een drankje nuttigen aan de bar, maar je kunt óók met je vriendinnen een van de acht karaoke booths afhuren. Deze zijn geïnspireerd op de meest excentrieke wijken van de Japanse hoofdstad. Enne, die kun je nú alvast reserveren. Lees: een avondje karaoke met je beste vriendinnen, de lekkerste cocktails en heerlijke Aziatische snacks. Waar wacht je nog op?

Duke of Tokyo opent haar deuren in de Reguliersdwarsstraat 37 in Amsterdam.

Bron: Metro UK | Beeld: iStock, Instagram