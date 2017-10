Ook in déze Nederlandse stad komt een Dunkin’ Donuts filiaal

Over precies een week kunnen alle donut freaks in Utrecht hun hart ophalen, want dan opent er aldaar een filiaal van Dunkin’ Donuts. Maar da’s nog niet alles, want de eerste 100 bezoekers winnen een jaar lang gratis (!) donuts. En nee, dat is geen grap!

Op 12 oktober om 07:00 uur opent het tweede Nederlandse filiaal van Dunkin’ Donuts haar deuren, op het Vredenburg te Utrecht. Wil je kans maken op die gratis donuts, zul je dus wel érg vroeg je bed uit moeten komen. Toen het Amsterdamse filiaal geopend werd, waren er fanatiekelingen al een dag voor de opening aanwezig. We voorspellen ditmaal dus wederom een stormloop.

Bij Dunkin’ Donuts kun je niet alleen terecht voor donuts, want je kunt er ook verse bagels, croissantjes en muffins kopen. En het is vanaf 15 oktober zelfs mogelijk om je donuts thuis te laten bezorgen via Uber Eats. Can’t wait!

Op 12 oktober gaan we open op het Vredenburg in Utrecht! Check het event op Facebook en meld je aan! De eerste 100 bezoekers ontvangen één jaar lang gratis donuts. Met wie kom jij? #free #donuts #opening #new #store A post shared by Dunkin’ Donuts NL (@dunkindonutsnl) on Sep 27, 2017 at 5:04am PDT

Bron: Linda Beeld: Sanoma Beeldbank