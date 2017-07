Ook in de vakantie blijf je Flair online gewoon volgen!

Misschien ben je net de koffers aan het inpakken, sta je in de rij om te boarden, lig je thuis lekker in de tuin of ben je al op je vakantieverblijf aangekomen. Het maakt niet uit waar je bent, deze zomer volg je Flair overal en wanneer je maar wilt!

Gratis data in de EU

Niet zo lang geleden was daar het geweldige nieuws dat data in de EU gewoon gratis is. Dat betekent dat je, zolang je bundel strekt, gewoon kunt genieten van kattenfilmpjes en natuurlijk de allerleukste artikelen op onze site.

Deze zomer kun je, net als altijd, bij ons terecht voor leuke tips, uitjes, spannende verhalen en de laatste trends. Mis het dus niet!

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x Flair voor € 10!