Onthaasten: hoe doe je dat?

Nog even dit, tussendoor nog snel even dat. Het lijkt soms of we gelukkig worden van zo veel mogelijk afvinken op een dag, maar het tegendeel is waar. Vier slimme tips om te onthaasten.

1 Ontdek wat belangrijk voor je is

Mensen zíjn zo druk omdat ze geen tijd nemen om te beslissen wat belangrijk voor ze is, zegt Tony Crabbe. Terwijl dat volgens hem helemaal niet moeilijk hoeft te zijn: je eigen waarden opschrijven is genoeg. Crabbe zelf wil onder meer goede ideeën de wereld in helpen, geïnspireerd blijven en stevige relaties opbouwen met zijn naasten. ‘Ik begin elke dag met de vraag: hoe kan ik die waarden vandaag tot uitdrukking brengen? Het is een van de simpele, maar tegenwoordig noodzakelijke mindfulnessstrategieën die helpen om keuzes te maken in de manier waarop we onze tijd en aandacht besteden en waaraan.’

2 Gooi je to-dolijst uit het raam

We denken vaak dat we alles aankunnen, zolang we maar een strakke planning hebben. Volgens Crabbe is timemanagement niet alleen hét succesrecept om neurotisch te worden, maar klopt ook de veronderstelling niet dat je door nóg harder te werken alles afkrijgt. De oplossing is om specifiek voor jezelf te formuleren wat je wél wilt doen en wat je daardoor dus níét (meer) kunt doen. Crabbe: ‘Doe je dat niet, dan is de kans groot dat je wordt opgezogen door een hersenloze drukte. Daarom moet die to-dolijst de deur uit.’

3 Benut de gouden uren

Begin de dag met klussen die de meeste mentale energie vragen. Dat kan ook fysiek werk zijn, maar belangrijk is om je ochtend niet te laten wegslurpen door telefoontjes, eindeloze rijen e-mails en regeldingen. ‘Als je ’s ochtends meteen je mailbox in duikt, is het voordat je het weet half elf en heb je voor je gevoel nog niets nuttigs gedaan,’ vertelt Gerald Essers, oprichter en trainer van het bedrijf Tijdwinst.com. ‘Toch is het een valkuil waar veel mensen elke dag weer intrappen. Maak in plaats daarvan een duidelijk plan voor de ochtend. Begin met de dingen waar je het meest tegen opziet. Het schrijven van een verslag, het maken van een lastige offerte.

4 Laat de boel de boel

In plaats van de dag vol te proppen met activiteiten, is het soms goed om de boel de boel te laten. Laat ook de kinderen gewoon hun gang gaan, ze vinden hun weg toch wel. ‘Ik stam uit de jaren zeventig en herinner me genoeg dagen waarop ik me verveelde,’ zegt Ed van Sliedregt, coach op het gebied van stresshantering en schrijver van het boek Succes met je stress. ‘Daar werd ik heel creatief van. Laat kinderen een hut bouwen en ze hebben de grootste lol. We denken altijd maar dat we van alles moeten en is er even niks, dan checken we in één minuut drie keer Nu.nl. Leg dat mobieltje weg, ga de straat op en knoop eens een gesprek met iemand aan. Laat je verrassen!

