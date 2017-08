Onderzoekers: ‘Stop met smileys in zakelijke mails’

Ben jij geneigd om smileys aan je werkmails toe te voegen om ze net wat luchtiger te maken? Niet doehoen! Want onderzoek toont dat het de kwaliteit van de inhoud vermindert en het zou wijzen op professionele incompetentie.

Lees ook: Volgens de wetenschap moeten onze werkdagen korter

De kans is groot dat je weleens een zakelijke mail hebt ontvangen die werd afgesloten met een smiley. Ben je daarna zelf ook besmet met het smileyvirus? Pas dan op, want het is minder onschuldig dan je denkt. ‘In tegenstelling tot een echte glimlach, brengt het geen menselijke warmte over’, aldus onderzoeker Ella Gilkson van de Israëlische Ben-Gurion Universiteit. ‘Het kan zelfs de perceptie van je professionele competentie aantasten.’

Negatief effect

Samen met de Universiteit van Haifa en Universiteit van Amsterdam kon de Ben-Gurion Universiteit deze conclusie trekken. De universiteiten sloegen de handen ineen om een reeks experimenten te doen met 549 proefpersonen uit 29 verschillende landen. Zij kregen de taak om zakelijke e-mails te beoordelen. Hieruit bleek dat smileys de mails niet warmer maakten, maar daarentegen een negatief effect hadden op de professionaliteit. Daarnaast zouden de deelnemers sneller en dieper antwoorden op een mail zónder smileys.

Tips nodig om wél de perfecte zakelijke e-mail te schrijven? Die vind je hier.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Het Laatste Nieuws, The Independent. Beeld: Shutterstock.