Onderzoek: het eten van fastfood is ook slecht voor je mentale gezondheid

We weten allemaal wel dat het eten van fastfood niet bepaald bevorderlijk is voor je fysieke gezondheid, maar hé, dat zien we af en toe wel door de vingers. Alleen al het idee van nooit meer friet eten of een hamburger verorberen geeft ons kippenvel. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat we toch iets beter moeten oppassen met junkfood: het is niet alleen slecht voor je lichaam, maar ook voor je mentale gezondheid.

Volgens onderzoekers van de Amerikaanse universiteit van Binghamton hebben mensen die fastfood eten meer last van mentale problemen, zoals depressies en angsten. Maar dan moet je wel minstens drie keer per week fastfood eten.

Onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd door Lina Begdache, assistent-professor gezondheidswetenschappen. Zij onderzocht het effect van minstens drie keer per week fastfood eten op je hersenen bij jongeren onder de 30 jaar. Niet alleen het eten van fastfood zorgde voor een grotere kans op mentale problemen, ook mensen die drie per week vlees eten, hebben vaker last van mentale problemen. Wow, die zagen we even niet aankomen.

Vetten

En waar komt dat dan door? In fastfood zitten gigantisch veel verzadigde vetten en transvetten – die worden al voor langere tijd gekoppeld aan mentale problemen. Volgens Begdache is er echter meer onderzoek nodig om precies te weten te komen wat de oorzaak hiervan is.

De resultaten klinken heftig, maar gelden dus alleen voor mensen die minstens drie keer per week heel ongezond eten. Het lijkt ons daarom veilig om te stellen dat je sowieso wel goed zit als je eens in de zoveel tijd die hamburger met extra friet bestelt.

Bron: AD | Beeld: iStock