OMG! De nieuwste uitvinding van Netflix is perfect voor luie mensen

Netflix is onze go-to ontspanning op een gezellig avond of luie zondag, maar er is één probleem dat we allemaal herkennen. Namelijk… wanneer de afstandsbediening te ver weg ligt en je dus niet kan wegzappen van een minder goede film of serie. En blijkbaar hebben de mensen bij Netflix hetzelfde probleem, want zij kwamen met een geniale – beetje overdreven – oplossing!

Fans van ‘Stranger Things‘ gaan énorm blij zijn met de nieuwste uitvinding van Netflix, want binnenkort hebben we dezelfde krachten als Eleven, het 12-jarige meisje dat alles kan controleren met haar gedachten. Het streamingbedrijf hield namelijk zopas zijn jaarlijkse Hack Day – een dag waarop het team brainstormt en nieuwe snufjes ontdekt – en kwam met het idee van een afstandsbediening die je met je gedachten kunt besturen.

Het snufje kreeg de naam MindFlix en is een soort van hoofdband die je kan besturen door je hoofd naar links, rechts of omhoog te bewegen. In het onderstaande filmpje toont productontwerper Andy Law – zogenaamd de meest luie man ter wereld – hoe hij door het aanbod van Netflix scrolt en hoe hij daarna met enkel zijn gedachten een serie of film kan laten starten. Hij moet enkel een keuze maken, denken aan het woord ‘play’ en de titel begint af te spelen. Onmogelijk denk je, maar Andy overtuigt je van het tegendeel.

