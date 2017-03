OMG: je moet nu stoppen met het eten van avocado en dít is de reden

We kunnen er lang over kort over zijn, maar een ding is zeker: de avocado is een grote hit. Super gezond, vol goede vetten en – niet onbelangrijk – nog heel erg lekker ook. Maar als we Associated Press mogen geloven, moeten we per direct stoppen met het eten van onze favoriete avocado toast. En de reden komt uit een verrassende hoek…

Milieu

Wat blijkt? We hebben het niet over je gezondheid, want dat de vrucht heel veel goeds voor je doet is nog altijd waar. Maar het eten van avocado blijkt een hele grote impact op het milieu te hebben. Doordat de vraag ernaar steeds groter is geworden, heeft dit tot gevolg dat Mexicaanse boeren noodgedwongen moeten uitbreiden. En daarvoor moeten grote delen dennenbossen gekapt worden.

Verdwijning dennenbossen

Mario Tapia Vargas, onderzoeker bij het Nationale Instituut van Mexico voor bosbouw, landbouw en visserij, zegt dat dit binnen niet al te lange termijn zal zorgen voor een complete verdwijning van alle dennenbossen in Mexico. Met alle gevolgen van dien…

Nu snappen we best dat je niet per direct zal stoppen met het eten van avocado, want ook wij zijn er gék op. Maar wel geven we je de tip om ervoor te zorgen dat je dus niet langer avocado’s uit Mexico koopt. Had jij dit verwacht?

Bron: Jan Magazine

