OMG! Je kan de laatste aflevering van ‘The Vampire Diaries’ samen met Ian Somerhalder kijken

Begin dit jaar vertelden we jullie nog dat ‘The Vampire Diaries’ in 2017 zijn laatste seizoen zou uitzenden en de acteurs hebben zopas de eindaflevering opgenomen. Na 8 jaar en evenveel seizoenen namen Ian Somerhalder en co. vorige week afscheid van hun personages en van elkaar en nu moeten wij enkel nog over ons verdriet heen geraken. Maar dat zou met het volgende nieuws wel eens gemakkelijker worden…

Op 10 maart zal de allerlaatste aflevering van ‘The Vampire Diaries‘ verschijnen en wij zijn al plannen aan het maken om samen met onze beste vriendinnen een potje te gaan huilen. Er is dan ook niets wat het afscheid draaglijker zou kunnen maken… OF TOCH WEL! Ian Somerhalder – onze favoriete bad boy Damon Salvatore – geeft fans van over de hele wereld namelijk de kans om SAMEN MET HEM (!!) de laatste aflevering te bekijken.

Donatie

De 38-jarige hottie plaatste twee dagen geleden een boodschap op Facebook waarin hij de fantastische actie aankondigde. Hij vliegt maar liefst twee fans gratis over naar Los Angeles, betaalt hun hotel en kijkt ’s avond samen met hen naar de allerlaatste aflevering van de show. Het enige wat je moet doen is een kleine donatie schenken aan de Ian Somerhalder Foundation, een organisatie die zowel de natuur, dieren als mensen wil ondersteunen. Het goedkoopste pakket is een storting van $10 – hiervoor krijg je 100 kansen om mee te spelen – en bij het duurste pakket betaal je $3,500 en krijg je 35.000 kansen én het originele script van seizoen 6 met de handtekening van Ian.

Wie mee wil dingen naar een romantisch avondje met Ian, kan hier klikken.

