OMG! Krijgt Dirty Dancing binnenkort een vervolg?

We vertelden jullie een maand geleden nog dat Dirty Dancing een remake zou krijgen – hetzelfde verhaal in een modern jasje – maar er zou binnenkort ook een vervolg op de populaire film uitkomen. Scenarioschrijfster Eleanor Bergstein liet namelijk weten dat ze al even met het idee speelt.

Eleanor Bergstein schreef in 1987 het immens populaire verhaal van Dirty Dancing, waarbij tienermeisje Frances ‘Baby’ Houseman een affaire krijgt met haar oudere dansleraar Johnny Castle. Het verhaal speelde zich af in de zomer van 1963 en Jennifer Grey en Patrick Swayze vertolkten de hoofdrollen. Onlangs werd al bekend gemaakt dat er in mei van dit jaar een remake zou uitkomen met Abigail Breslin en Colt Prattes, maar nu zou er dus mogelijk ook een vervolg op komst zijn.

Actueel

In een interview met BBC Radio 4 – dat maandagavond uitgezonden zal worden – vertelde de schrijfster over haar wilde plannen. “Ik ben er over aan het nadenken en ik denk dat het tijd is voor een vervolg“, zei ze toen. Bergstein zei ook dat het verhaal van Dirty Dancing nog steeds relevant is in 2017 en praat over actuele thema’s. “We dachten dat we de abortusstrijd gewonnen hadden, maar de discussie is weer helemaal terug. Baby is een vrouw die zich tegenwoordig bezig zou houden met vrouwenrechten. En ze zou meelopen in marsen voor Black Lives Matter.”

Fingers crossed!

