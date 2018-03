OMG: er bestaat nu ook roze sla

Om een salade wat meer pit te geven gooi je er vaak wat kleurrijke groenten in. Maar dat is niet meer nodig met deze roze (!) sla. Je gerecht zag er nooit eerder zo hip uit.

Door: Herlinde Matthys (Flair.be)

We eten niet alleen met onze mond, maar zeker ook met onze ogen. Iets dat er op het eerste gezicht niet lekker uitziet, gaan we heel zelden met veel zin opeten. Sla valt in die categorie. Natuurlijk ziet het er niet zó lelijk uit, maar we worden nu ook niet onmiddellijk wild bij het zien van een bord vol met de saaie groene blaadjes. Dit kan wel eens heel binnenkort veranderen!

Roze

Er is namelijk een nieuw soort sla op de markt en die heeft toevallig onze favoriete kleur: roze! De smaak zou in vergelijking met haar groene broertje lichtzoet en lichtbitter zijn. De sla heet Radicchio del Veneto of roze radicchio, en stamt af van witlof. De speciale slasoort wordt vooral geteeld in het noordoosten van Italië, in de regio Veneto.

Teelproces

De sla dankt haar geweldige kleur aan het bijzondere teelproces. De plantjes groeien in het donker waardoor de stam en de stengels geen direct zonlicht krijgen. Hierdoor krijgt de groente een zachtroze tint in plaats van de typische groene kleur. Naast de nieuwe roze chocolade als dessert, kunnen we weldra ook een roze slaatje als lunch bestellen.

Populair

Momenteel is de groente razend populair in Amerika en zien we her en der al roze slaatjes opduiken op onze Instagram. Na alle zoete trends of gekke alcoholvarianten, is het de eerste keer dat we vurig hopen dat een groente ons land zal bereiken.

