OMG: in dit restaurant kun je pindakaas-fonduen

Zou jij het liefst pindakaas met alles eten? En verbaas je je over mensen die het maar een klef goedje vinden? Dan hebben we goed nieuws voor je. In dit restaurant kun je namelijk fonduen met pindakaas.

En ja, dat betekent dus dat jij jouw brood, fruit, noem het maar op, hier lekker in mag gaan dippen. Waar dan? Nou, in Londen. Daar opent namelijk het pindakaasmerk Whole Earth een pop-up pindakaas-fonduerestaurant. En wel op 24 en 25 november. Kaartjes zijn momenteel helaas uitverkocht, maar wie weet komen er door de populariteit tóch nog wat tickets vrij.

Bron: Ze.nl | Beeld: Instagram