OMG: In dit bedrijf betalen ze je om chocolade te proeven

Een hele dag door chocolade eten en er nog betaald voor worden ook. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar voor één keer is de realiteit beter dan onze fantasie. Bij Mondelez International zijn ze namelijk op zoek naar een ‘Chocolate and Cocoa Beverage Taster’. Onze sollicitatiebrief is alvast de deur uit!

Een hele dag door chocolade en chocolademelk proeven én er nog geld voor krijgen ook. Het kan! Jij vraagt je ondertussen vast af waar je kan solliciteren, maar maak je geen zorgen ‘cause we’ve got you covered.

Sollicitatiebrieven mogen verstuurd worden naar Mondelez International. Het bedrijf heeft een vacature op LinkedIn gepost waarin ze op zoek zijn naar een ‘Chocolate and Cocoa Beverage Taster’. Een geschikte kandidaat vinden lijkt ons alvast niet zo moeilijk, maar net zoals bij elke baan zijn er een aantal vereisten. Mondelez is op zoek naar een communicatieve persoonlijkheid die op een doordachte manier feedback kan geven, wil helpen bij de lancering van nieuwe producten en goed kan werken in teamverband.

Enige minpuntje? De plaats van tewerkstelling is in Reading (Verenigd Koningrijk), maar voor de job van je leven moet je natuurlijk iets over hebben.

Lees ook: