Om deze reden wil je geen coffee to go meer halen

Er wordt weleens gezegd dat onze generatie, de millenial-generatie, geen huis kan kopen omdat we te veel geld uitgeven aan dure lattes en onrijpe avocado’s. Thuis een lekker kopje koffie maken is er immers niet meer bij, toch? Doe ons maar een koffie on the go van dat leuke tentje op de hoek. En hoewel we iedere dag uitkijken naar dan koffiemomentje van de dag, heeft het ook een groot nadeel: al die wegwerp-koffiebekers!

War on Waste

Als we de documentaire ‘War on Waste’ mogen geloven, worden er per jaar zo’n 1 biljoen koffiebekers weggegooid. En inderdaad, steeds meer bekers bestaan uit recyclebaar karton, maar nog steeds bestaat 10% uit plastic. Tel daar de papieren koffiebekers die toch nog een stiekem laagje plastic hebben bij op en je snapt dat Moeder Aarde het moeilijk heeft.

BYO

Wat je ertegen kunt doen? Ook dat laat ‘War on Waste’ je zien. Craig Reucassel, maker van de docu, heeft de hashtag #BYOCoffeeCup in het leven geroepen. Oftewel: Bring Your Own Coffee Cup. Idee?