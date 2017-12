Bij dit gure weer past wel een overheerlijke, warme oliebol. En nu is er een variant op de markt die je nóg warmer van binnen maakt. Deze speciale versie is namelijk gevuld met Tony’s Chocolonely karamel-zeezout!

Hoe dat smaakt? Nou heel lekker kunnen we verklappen. Wanneer je een hap in de oliebol zet proef je de romige chocolade die smelt. Daarna komt de karamel zeezout naar boven: een hemelse combinatie. Mocht je nu ook al onwijze trek hebben gekregen in zo'n overheerlijke traktatie, dan hebben we goed nieuws voor je. De oliebollenkraam bij Coppelmans Valkenswaard heeft ze vanaf nu in het assortiment voor 2 euro per stuk, naast nog vele andere lekkernijen. Op naar Brabant!