Oh zo handig: bestel nu vanaf de bank jouw kerstboom

Alles bestellen we tegenwoordig vanuit onze luie stoel, dus waarom geen kerstboom? Zo hoef je ook niet meer die veel te grote boom in jouw veel te kleine autootje proberen te proppen. Scheelt je weer wat stress voor de feestdagen!

Want voor ruim 70 procent van de Nederlanders is de decembermaand niet compleet zonder kerstboom in huis. Het brengt gewoon ook een hoop gezelligheid in huis, zo’n boom.

Thuisbezorgd

Nieuw dit jaar is dat landelijk kerstbomen via www.praxis.nl kunnen worden besteld en thuisbezorgd. Dat scheelt gesjouw en je auto blijft schoon. Wees er op tijd bij, want 15 december 12.00 uur is het laatste thuisbezorg bestelmoment. Voor iedereen die zelf de boom wil uitzoeken en de kerstsfeer wil opsnuiven, bezoek vooral één van de vele kerstmarkten bij Praxis, een leuke happening voor het hele gezin.

*Deze tekst is deels aangeleverd door Praxis

Beeld: iStock