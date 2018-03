Oh yes! Seizoen 2 van ‘The Handmaid’s Tale’ al héél snel te zien

Het tweede seizoen van de Amerikaanse serie The Handmaid’s Tale is vanaf 25 april te zien op de Amerikaanse televisie, maar dat wisten we al. Gespannen wachtten we af, want hóe lang zouden we in Nederland moeten wachten tot we eindelijk konden zien hoe de spannende hitserie verder zou gaan? Vandaag hebben we goed nieuws: namelijk helemáál niet lang.

Da’s al bijna joh!

Seizoen twee van The Handmaid’s Tale is al vanaf 26 april, slechts één dag na de release in de Verenigde Staten, al op de Hollandse buis te zien. Dat heeft Videoland zojuist bekendgemaakt.

Dubbele aflevering

Videoland, waarop abonnees momenteel al kunnen genieten van het intrigerende eerste seizoen, zet de eerste twee afleveringen van de tweede reeks op 26 april online. Daarna wordt wekelijks op donderdag een nieuwe aflevering toegevoegd op de dag na uitzending in de Verenigde Staten.

Overladen met prijzen

Het tweede seizoen bestaat uit dertien afleveringen. De serie werd in september met acht Emmy’s bekroond en won in januari een Golden Globe voor beste dramaserie. Elisabeth Moss won een Golden Globe voor haar rol als Offred.

Bizarre omstandigheden

Het verhaal is gebaseerd op de klassieke gelijknamige roman van Margaret Atwood. The Handmaid’s Tale speelt zich af in de nabije toekomst en vertelt over het leven in Gilead, een totalitaire samenleving in de restanten van de door oorlog verscheurde Verenigde Staten. Door milieuvervuiling zijn nog weinig vrouwen vruchtbaar en daalt het geboortecijfer. Vrouwen die nog wel vruchtbaar zijn worden ontdaan van al hun rechten, krijgen een nieuwe naam en krijgen als doel ‘het baren van kinderen’ voor de onvruchtbare elite.

Bekijk de veelbelovende trailer van het nieuwe seizoen in onderstaande video.

