Oh yeah: tijdens deze marathon krijg je wijn en oesters in plaats van water

Heb je altijd al eens een marathon willen lopen, maar is het er elke keer niet van gekomen? Haal dan je hardloopschoenen maar van zolder, want deze marathon mag je zeker niet missen. Het spektakel is namelijk in het niets te vergelijken met de welbekende marathons in New York of Tokio.

Zwetende mensen die naar lucht happen, kramp die om de hoek komt kijken en de weg waar geen eind aan lijkt te komen: iedereen zal het er mee eens zijn dat een marathon vaak héél erg afzien is. Marathon Du Médoc vond dan ook dat zo’n marathon stukken leuker kan, en dus organiseren zij dit jaar een wel hele bijzondere.

Wijn en oesters

In plaats van dat je op het asfalt tussen de hoge gebouwen loopt, ren je hier door circa 60 Franse wijngaarden in Bordeaux. Ook krijg je hier geen flesjes water naar je toe gegooid, maar zijn er ongeveer 23 stands waar je kunt stoppen voor een lekker wijntje en iets lekkers zoals verschillende kazen, steak, ijs en oesters.

Gekste outfits

Maar dat is nog niet alles. Ook je standaard sportoutfit mag je gewoon in de kast laten liggen, want tijdens de marathon zal iedereen in de meest hilarische outfits te zien zijn. We zouden bijna vergeten dat je nog wel ruim 42 kilometer moet rennen. Maar hé, met zo veel plezier om je heen moet dit haast wel lukken, toch?

Trek vanavond dus maar je sportoutfit aan, haal je hardloopschoenen van zolder en begin alvast met oefenen, want dit mag je absoluut niet aan je voorbij laten gaan!

