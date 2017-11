Oh no: lang douchen is slecht voor je gezondheid

Niks is lekkerder dan een lange, warme douche na een zware werkdag. Toch kun je dit maar beter niet meer doen: niet alleen is het super slecht voor het milieu, het kan ook nog eens nadelige gevolgen hebben voor je gezondheid.

Deze ‘heerlijke’ douche is misschien toch wat minder prettig als je bedenkt dat het niet alleen slecht is voor je huid, maar ook voor je haar. Jouw babyvelletje zal hier namelijk heel droog van worden. Hoe dat kan? De warme straal die langdurig op je gericht staat zorgt ervoor dat de natuurlijke oliën van je huid weggespoeld worden. Niet alleen krijg je hier een droog en trekkerig gevoel van, ook heb je meer kans op eczeem. Hetzelfde geldt voor je haar. Oh nee!

Korte douche

Om dit te voorkomen zul je toch echt wat kouder en korter moeten douchen. De beste temperatuur hiervoor is 37 graden. Afsluiten met een koude straal kan nog helpen voor de verbetering van je bloedsomloop, maar we kunnen ons voorstellen dat een kortere douche al aanpassing genoeg is.

