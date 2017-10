Oh no: je kunt deze week weleens heel veel spinnen zien in je huis

Als je gillend op een stoel springt wanneer je dit harige beestje tegenkomt, dan hebben we heel slecht nieuws voor je. Deze week kun je namelijk weleens heel veel spinnen zien in je huis. En dit is waarom.

De mannetjesspinnen gaan in deze tijd op zoek naar een vrouwtje om zich voort te planten. Deze mannetjes worden dan met een feromoonspoor door de vrouwtjes uit hun donkere schuilplekken gelokt.

Geen zorgen

Maar geen zorgen, het betekent alleen dat je ze nu meer gaat zien. Je hoeft niet bang te zijn dat deze beestjes je bijvoorbeeld gaan bijten. Spinnenexpert Koen van Keer vertelt: ‘Spinnen zullen nooit uit zichzelf naar je toekomen. Ze hebben een zeer verfijnde smaak en mensen vinden ze niet lekker.’ Scheelt weer iets!

