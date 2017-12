Oh no: dit is waarom je nooit in je dagelijkse kleding op bed moet gaan zitten

Als je echt heel moe bent, is het soms gewoon lekker om met kleren en al in bed te kruipen voor een dutje. Toch kun je dit beter niet doen, want het is eigenlijk super vies!

Want bedenk je even waar je met die kleren allemaal bent geweest. Je zit ermee op werk, in de trein, in de bus… Allemaal plekken waar meerdere mensen ook al zijn geweest en dus heel veel bacteriën hebben achtergelaten. Daar wil je dus niet mee op bed gaan zitten! Allemaal niet heel erg lekker fris dus. Toch maar even je pyjama aantrekken, dat slaapt ook een stuk fijner, al is het maar voor een powernap.

Bron: Grazia | Beeld: iStock