Oh nee: komende weken alleen maar meer wespen

Dit jaar zijn er 4 tot 6 keer meer wespen dan normaal. Dat heeft alles te maken met het uitzonderlijk mooie weer in ons land. Wespennesten kunnen al sinds half mei prima groeien.

Het lastige is dat het ook erg droog is in ons land. Daarom is er weinig voedsel te vinden voor de wesp, waardoor ze alleen maar meer op ijsjes en limonade afkomen. Volgens experts wordt het ‘de komende weken alleen maar erger’. Juist in augustus zijn alle larven groot genoeg om erop uit te gaan en om naar voedsel te zoeken.

Nuttig

Er zullen ook meer mensen worden gestoken dit jaar, maar dat komt ook omdat we nu veel meer buiten zijn met dit aanhoudende warme weer. Let vooral goed op als je wat gaat drinken of er niet eentje in je glas terecht is gekomen. Mocht je erg balen van de wespen in je tuin… Onthoud dan maar dat ze ook nuttig zijn. Zo eten ze muggen. En die zijn ook niet bepaald fijn om te hebben, toch?