Oh nee: dit weekend wordt het weer koud

Mocht je al bijna je kast lenteklaar willen maken, wacht daar dan toch nog maar even mee. Dit weekend zakt de temperatuur gewoon weer tot onder het vriespunt.

Het kan daarom wel tot zo’n -5 graden worden. Brrrr… En alsof dat nog niet genoeg is, krijgen we ook nog te maken met een gure oostenwind. Deze ontstaat doordat de wind het eind van de week naar het oosten draait, waardoor de kou boven Noord-West Rusland zo naar ons kikkerlandje komt.

Vorst

Ja en dat betekent helaas ook weer matige vorst. Overdag is de temperatuur gelukkig net iets boven het vriespunt, maar ’s nachts kan het wel tot -5 graden worden. Tijd om weer te krabben in de ochtend dus. Wanneer het dan wel eindelijk lente lijkt te worden? Voorlopig nog even niet: een wisselende maart wijst er namelijk vaak op dat de temperatuur pas half april echt een stuk oploopt. Maar dan moeten we ook echt kunnen gaan genieten. Nog éven wachten.

Oef… leg de snowboots maar klaar! Vorstig weekend! #lentedip pic.twitter.com/EEVqnqGis4 — Helga van Leur ☀ (@helgavanleur) 12 maart 2018

Bron: Libelle | Beeld: Shutterstock